Dirdre Kin, enfermera estadounidense y atleta experimentada, continuó persiguiendo sus objetivos deportivos durante el embarazo. Completó su plan de participar en los siete maratones más importantes del mundo en los últimos meses de gestación.

A principios de año, Kin se propuso completar siete maratones prestigiosos. Sin embargo, en marzo y abril, notó que le costaba más de lo habitual durante los entrenamientos. Tras unos exámenes, supo que estaba embarazada.

Tras consultar con su obstetra-ginecólogo, la atleta decidió seguir corriendo. Participó en los maratones de Sídney a las 25 semanas de embarazo, Berlín a las 29 y Chicago a las 31.

La prueba final fue el maratón de Nueva York. A pesar de que su embarazo era evidente, Kin recorrió los 42,195 kilómetros en menos de cuatro horas.

En una entrevista con CNN, contó que la ruta del maratón pasaba frente al hospital donde dará a luz. Antes de la salida, bromeó con su esposo sobre la posibilidad de entrar allí si fuera necesario.

Durante la carrera, su marido le dio agua y la animó constantemente. Kin destacó que estaba agradecida por el apoyo de su esposo.

Su historia ha ganado atención como ejemplo de deporte y determinación. Sin embargo, la actividad física durante el embarazo debe evaluarse según la salud de cada mujer y las recomendaciones médicas.