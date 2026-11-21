Kirsten Schwalbe, de 112 años, ostentaba el récord de la persona más longeva en la historia de Dinamarca. Sin embargo, nuevos datos sobre su vida han captado la atención pública. Documentos de los Archivos Nacionales de Dinamarca revelaron que ocupó dos cargos directivos en la sección local del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Según los documentos, Schwalbe trabajó como jefa de grupo temporal y jefa del grupo femenino en la sección del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores de Dinamarca en Holstebro, desde agosto de 1943 hasta julio de 1944. Su difunto esposo también dirigía la sección del partido en esa zona.

Anteriormente, Schwalbe había admitido ser miembro del partido, pero afirmó que no le interesaba la política y que se unió a petición de su marido. También negó haber apoyado la ideología nazi.

Los historiadores señalan que los archivos demuestran que no fue una simple miembro. No obstante, la información disponible no especifica qué funciones exactas desempeñó en esos cargos ni el alcance de su participación en las actividades del partido.

Tras la revelación de estos datos, una biografía recientemente publicada sobre su vida ha sido retirada temporalmente de la venta.