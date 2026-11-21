En Eslovaquia, la noticia de un cazador que capturó una liebre salvaje gigantesca, casi de su mismo tamaño, ha llamado la atención. Las fotos del animal de dimensiones inusuales han causado asombro en muchos.

Por lo general, los conejos se imaginan como animales pequeños. Sin embargo, las liebres salvajes europeas difieren considerablemente de los conejos comunes en apariencia y estructura corporal. Tienen patas largas, orejas grandes y un cuerpo relativamente alargado.

Según los datos, la longitud corporal de la liebre europea suele estar entre 55 y 75 centímetros, y su peso es de 3 a 5 kilogramos. Algunos ejemplares excepcionales pueden ser aún más grandes. Viven principalmente en campos abiertos, praderas y bordes de bosques.

Una de las características más notables de estos animales es su velocidad de carrera. Ante el peligro, las liebres pueden alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Sus patas traseras largas y fuertes les permiten correr rápido y dar grandes saltos.

Por ahora, no hay información detallada sobre el peso exacto, la longitud del animal capturado en Eslovaquia, la identidad del cazador o dónde ocurrió el evento. Por ello, es difícil confirmar si realmente es un récord. No obstante, la foto del cazador con el animal gigante ha ganado atención como un suceso inusual.