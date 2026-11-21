Corea del Norte ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial generativa llamado «Fuente de sabiduría». Está diseñado para responder preguntas científicas y técnicas y traducir textos. Sin embargo, las capacidades de la nueva tecnología están estrictamente limitadas: no se permite a los usuarios hacer preguntas sobre temas sociopolíticos.

En un momento en que las tecnologías de inteligencia artificial se desarrollan rápidamente en todo el mundo, Corea del Norte también ha presentado su propio chatbot. El sistema, llamado «Fuente de sabiduría» («AI Service System 1.0»), permite a los usuarios obtener información en los campos de la ciencia y la tecnología, así como traducir entre coreano e inglés.

Sin embargo, el aspecto más notable de esta inteligencia artificial no son solo sus funciones, sino las restricciones impuestas a su uso. Una advertencia en la pantalla del sistema indica claramente que está prohibido hacer preguntas sobre ciertos temas.

¿Qué funciones realiza «Fuente de sabiduría»?

El sistema de inteligencia artificial generativa desarrollado en Corea del Norte, según la información proporcionada, se centra principalmente en objetivos prácticos y científico-técnicos.

Sus principales capacidades son las siguientes:

Asesoramiento científico-técnico: responder preguntas relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Provisión de información: explicar diversos temas técnicos y científicos.

Traducción de textos: traducir del coreano al inglés y viceversa.

Respuestas generativas: generar respuestas a las consultas de los usuarios basadas en inteligencia artificial.

En este sentido, las funciones del sistema se asemejan a algunas capacidades básicas de los chatbots generativos modernos. Sin embargo, no se ha proporcionado información detallada sobre sus capacidades técnicas precisas, la base de datos que utiliza o el modelo en el que se basa.

No se permite hacer preguntas sobre temas políticos

El mayor interés en torno a «Fuente de sabiduría» tiene que ver con sus reglas de uso.

Según la advertencia que aparece en la pantalla del sistema, los usuarios no deben hacer preguntas sobre temas sociopolíticos o contenidos considerados «inapropiados». El chatbot solo puede utilizarse para consultas relacionadas con los campos de la ciencia y la tecnología.

Esta restricción muestra que el sistema no fue diseñado como una herramienta de comunicación universal, sino como un servicio especializado en ciertas áreas.

Al mismo tiempo, no se ha proporcionado información adicional sobre la lista exacta de temas prohibidos, los criterios utilizados para definirlos o cómo responde el sistema a dichas consultas.

El paso de Corea del Norte en el campo de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se utiliza hoy en muchos campos como la educación, la medicina, la industria, las tecnologías de la información y la administración pública. Los países están tratando de adaptar estas tecnologías a sus necesidades y capacidades.

El sistema «Fuente de sabiduría» de Corea del Norte también es digno de mención como uno de los pasos hacia el uso de la inteligencia artificial generativa en el país.

Sin embargo, es difícil concluir por ahora si puede competir con los chatbots famosos a nivel internacional. Para ello, se necesita más información sobre los indicadores técnicos, la base de datos, la calidad de las respuestas y las capacidades reales del sistema.

Es interesante notar que, aunque Corea del Norte ha creado una nueva inteligencia artificial, también ha predefinido sobre qué pueden preguntar los usuarios. Esto demuestra que, además de las capacidades de la tecnología, su alcance de aplicación es igualmente importante.