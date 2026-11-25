Se ha informado sobre el hallazgo de billetes sospechosos de 5 000 rublos en la ciudad rusa de Bélgorod y en la ciudad de Makéyevka, en la región de Donetsk temporalmente ocupada. Las autoridades locales advierten que estos billetes contienen rastros de sustancias químicas que pueden representar un riesgo para la salud humana.

Según los informes, se encontraron billetes falsos en varias zonas de Bélgorod, tanto en la calle como bajo los limpiaparabrisas de los automóviles. La administración municipal ha instado a los ciudadanos a no tocar dichos billetes.

Un incidente similar se registró en Makéyevka. El 21 de noviembre, un hombre que recogió uno de los billetes de 5 000 rublos cerca de una parada de autobús resultó envenenado por una sustancia desconocida. Fue hospitalizado y su estado se estabilizó tras recibir atención médica. Posteriormente, se confirmó que los billetes eran falsos y contenían rastros de sustancias químicas peligrosas.

Las autoridades instan a la población a no recoger dinero, carteras, tarjetas bancarias u otros objetos extraños que se encuentren en la calle. En caso de encontrarlos, se recomienda no acercarse y llamar al número 112.