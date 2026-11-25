El presidente de EE. UU., Donald Trump, «indultó» simbólicamente a dos pavos llamados Freedom («Libertad») y Feathers («Plumas») en la ceremonia tradicional celebrada el 24 de noviembre, en vísperas del Día de Acción de Gracias.

Según el servicio ruso de la BBC, ambos pavos fueron criados en una granja en el estado de Virginia Occidental. Sus nombres fueron elegidos mediante una votación entre los estadounidenses.

Las aves «indultadas» por el presidente no serán servidas en la cena festiva. Tras la ceremonia, serán enviadas a la Universidad Texas A&M, donde expertos y estudiantes se encargarán de su cuidado.

En EE. UU., la tradición de regalar un pavo al presidente antes del Día de Acción de Gracias comenzó en 1947. Desde entonces, los criadores de pavos obsequian cada año estas aves al jefe de Estado.