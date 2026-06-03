Bloguero multado por conducir un coche de juguete infantil en la vía pública

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Bloguero multado por conducir un coche de juguete infantil en la vía pública

En Uzbekistán se produjo un incidente de tráfico inusual. Un video que circula en las redes sociales muestra a un bloguero conduciendo un pequeño coche eléctrico destinado a niños por una calzada.

Esta acción llamó rápidamente la atención de las fuerzas del orden. Tras una investigación, el bloguero fue declarado culpable de infringir las normas de tráfico y se le impuso una multa.

Lo más destacado es que el coche de juguete destinado a niños también fue confiscado y llevado al depósito municipal. Aunque esta situación pareció inesperada y algo divertida a muchos usuarios, sirvió para recordar una vez más la importancia de cumplir las normas de tráfico.

El video se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando un amplio debate. Mientras que algunos tomaron la situación con humor, otros destacaron que tales incidentes suponen una grave amenaza para la seguridad vial.

Los expertos advierten que conducir cualquier vehículo, incluso un juguete, por la vía pública es peligroso y subrayan la necesidad de cumplir estrictamente la normativa en estos casos.

Uzbekistán
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