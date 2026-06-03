Joven condenado por intento de secuestro de una chica de 17 años en una furgoneta Damas

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Joven condenado por intento de secuestro de una chica de 17 años en una furgoneta Damas

Un joven del distrito de Olot, en la región de Bujará, ha sido condenado por intentar secuestrar a una menor con el fin de obligarla a contraer matrimonio.

Según los documentos judiciales, un joven identificado como N. conoció a R., nacida en 2007, a través de Telegram en febrero de 2025 y había mantenido contacto regular con ella.

El 12 de febrero de este año, durante un encuentro en un vecindario del distrito de Olot, N. le propuso fugarse juntos. Tras la negativa de R., intentó meterla por la fuerza en un vehículo Damas para llevársela.

La chica se resistió apoyando la pierna contra la puerta del coche. En ese momento intervinieron los transeúntes y la chica fue rescatada.

Según el informe de la pericia médico-forense, la víctima sufrió lesiones leves en el hombro, antebrazo, muslo y pantorrilla.

En el juicio, N. se declaró culpable y expresó remordimiento por sus actos. La víctima manifestó que no lo perdonaría y se negó a reconciliarse.

Por veredicto del tribunal, N. fue declarado culpable de cometer un delito previsto en el artículo 136 del Código Penal y fue sentenciado a restricción de libertad por un período de dos años.

Además, se le impusieron restricciones, incluida la prohibición de usar internet, participar en eventos públicos, consumir alcohol y salir del territorio de la región de Bujará.

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