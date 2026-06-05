¿Sin tierra? Crían ovejas en los tejados en Namangán

El ingenio y la creatividad del pueblo uzbeko han sido confirmados una vez más. Esta vez, la prueba del dicho «Los uzbekos son divertidos y sus palabras aún más» se puede ver en la región de Namangán.

Un residente del distrito de To‘raqo‘rg‘on, debido al limitado tamaño de la parcela en su patio trasero, se vio obligado a criar sus ovejas en el techo de su casa.

Aunque anteriormente habíamos oído hablar de la cría de codornices y gallinas en los tejados, criar ovejas en un techo fue una situación completamente inesperada para la mayoría de las personas.

Este incidente ha despertado interés en las redes sociales y ha provocado diversas discusiones. Los usuarios han reconocido una vez más el ingenio de los uzbekos, comentando con humor que «si no se encuentra tierra, incluso un techo se convierte en pastizal».