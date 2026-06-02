SpaceX exige el desbloqueo de smartphones: plazo de 180 días

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SpaceX exige el desbloqueo de smartphones: plazo de 180 días

SpaceX, en colaboración con la Rural Wireless Association, NTCA y ACA Connects, ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. que implemente un procedimiento de desbloqueo obligatorio y automático de dispositivos móviles 180 días después de su activación. Así lo informa Ixbt.com informa .

El documento de tres páginas destaca que el desbloqueo automático de dispositivos móviles es necesario para proteger la elección del consumidor, fomentar la competencia y reducir los costos en el mercado de dispositivos móviles. Esta propuesta sigue a una declaración similar enviada hace unas semanas por tres senadores republicanos.

En su carta, SpaceX señaló que un período de bloqueo de 180 días brinda a los operadores tiempo suficiente para protegerse contra el fraude y garantizar que los dispositivos no se utilicen con fines delictivos. La empresa insta a la FCC a priorizar las necesidades de los consumidores y sus familias sobre la capacidad de las grandes corporaciones para obstaculizar la competencia.

Actualmente, los principales operadores como AT&T, Verizon y T-Mobile a menudo bloquean los teléfonos en sus redes por hasta 36 meses. Esto vincula al usuario a un solo operador y le impide cambiar a tarifas más económicas.

SpaceXSmartphoneFCCTecnologíaEE.UU.
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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