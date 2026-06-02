Identificado el mejor operador 4G en Rusia

Según un estudio realizado por Vigo en el primer trimestre de 2026, MegaFon ocupó el primer lugar en cobertura de red en Rusia. La metodología Vigo Coverage Score tiene en cuenta el área de cobertura, la proporción de la población en zonas 4G y el nivel tecnológico de la red. En Moscú, se observó que el rendimiento de MegaFon fue casi un 5 por ciento superior al de su competidor más cercano. Así lo informa Ixbt.com noticias.

En el ranking nacional, MegaFon también lidera con 649 puntos. Le siguen Tele2 con 622 puntos, MTS con 616 puntos y Beeline con 568 puntos. Los expertos señalan que las redes 3G fueron excluidas del análisis ya que se encuentran mayoritariamente en fase de refarming.

Según Viktor Yugay, director de la sucursal de MegaFon en Moscú, la empresa aumenta regularmente la capacidad de la red en complejos residenciales e instalaciones sociales. El año pasado, se construyeron varios cientos de estaciones base en Moscú y se modernizaron más de 3.000 instalaciones de telecomunicaciones.

El desarrollo de la infraestructura continúa en 2026: desde principios de año, se han puesto en marcha más de cien nuevas estaciones base y se han actualizado más de mil instalaciones. Además, los ingenieros llevaron a cabo unas 400 medidas de sustitución de equipos climáticos para preparar la red para la temporada de verano. Durante el estudio se analizaron los datos de 12.348.454 dispositivos.