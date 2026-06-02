Rusia planea completar las pruebas del avión SJ-100 para finales de verano

La United Aircraft Corporation (UAC) planea completar el programa de vuelos de certificación para el avión SJ-100, sustituto de las importaciones, para finales de este verano. Así lo anunció el director de la corporación, Vadim Badekha, en una entrevista con TASS. Como informa Ixbt.com informa .

Según Badekha, actualmente queda por completar alrededor del 20 por ciento del volumen total de vuelos de prueba. Señaló que los proyectos MS-21 y SJ-100 se encuentran en la etapa final, añadiendo que aún queda por delante el 70 por ciento de los vuelos para el avión MS-21.

Anteriormente, el primer viceprimer ministro ruso, Denis Manturov, había declarado que la entrega de los nuevos aviones SJ-100 equipados con motores nacionales PD-8 podría comenzar a finales de 2026 o en el primer trimestre de 2027.

Para información, el motor PD-8 ya ha superado todas las pruebas y se espera que el certificado correspondiente se reciba a principios de junio. Este proyecto es un paso importante destinado a reducir la dependencia de la industria aeronáutica rusa de los componentes extranjeros.