Cómo difiere la estrategia de IA de Europa de la de Silicon Valley

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Cómo difiere la estrategia de IA de Europa de la de Silicon Valley

La carrera mundial por la inteligencia artificial (IA) se interpreta a menudo como una lucha entre EE. UU. y China. Sin embargo, en la conferencia VivaTech, Europa propone un modelo completamente diferente. Mientras que Silicon Valley ha buscado en los últimos años la escala, la velocidad y el dominio del mercado, Europa promueve un contrapeso: una visión basada en la competitividad industrial y la soberanía tecnológica. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta divergencia se ha vuelto aún más evidente durante el último año. Mientras las empresas estadounidenses de IA se apresuran a lanzar modelos cada vez más potentes, los responsables políticos europeos se centran en la regulación, la transparencia, la privacidad y la independencia de las infraestructuras. Aunque los críticos sostienen que este enfoque frena la innovación, los defensores destacan que Europa intenta liderar mediante la gobernanza y la legislación.

Las ambiciones de Europa en materia de IA están moldeadas por los sectores en los que históricamente ha destacado. Mientras que el auge de Silicon Valley se basa principalmente en plataformas de consumo y modelos fundamentales como ChatGPT, las empresas europeas se centran en aplicar la IA a sistemas complejos como la fabricación, la logística, la atención sanitaria y la energía. Estos sectores requieren no solo modelos potentes, sino también experiencia operativa y confianza a largo plazo.

En lugar de competir directamente con Silicon Valley a escala de consumo, Europa se posiciona como un centro de "IA industrial". Estos sistemas gestionan cadenas de suministro, redes de transporte e infraestructuras críticas. Los concursos organizados en colaboración con TechCrunch como parte de VivaTech 2026 permiten a las nuevas startups mostrar sus proyectos en escenarios globales, desde París hasta San Francisco.

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Nodirbek Razzokov
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