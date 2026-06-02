Amazon demandado por sus cámaras Ring

Amazon enfrenta una demanda colectiva por supuestamente violar la privacidad a través de sus timbres inteligentes Ring. La demanda, presentada en Seattle por Charles Sigwalt, residente de Virginia, afirma que la función «Familiar Faces» en los dispositivos Ring almacena imágenes de transeúntes sin su consentimiento, informa Techcrunch.com informa.

La función «Familiar Faces» se anunció el pasado septiembre y utiliza inteligencia artificial para reconocer a las personas que visitan una casa regularmente. El sistema identifica a familiares, vecinos o repartidores, enviando notificaciones más precisas al usuario en lugar de una alerta genérica de «hay alguien en la puerta». Aunque los usuarios deben activar esta función ellos mismos, los defensores de la privacidad argumentan que los desconocidos que pasan frente al lente de la cámara no han dado su consentimiento para que sus rostros sean escaneados.

La demanda alega que millones de estadounidenses se han convertido sin saberlo en sujetos de un sistema de reconocimiento facial al pasar frente a las cámaras de seguridad Ring. Amazon aún no ha hecho comentarios oficiales sobre este caso. Anteriormente, la empresa había declarado que los datos faciales están cifrados y no se comparten con nadie, y que los datos de personas desconocidas se eliminan automáticamente después de 30 días.

Este no es el primer problema de privacidad para Amazon. En 2023, la empresa llegó a un acuerdo de 5,8 millones de dólares con la FTC (Comisión Federal de Comercio de EE. UU.). Se descubrió que los empleados tenían acceso no autorizado a los videos privados de los clientes. Ring también ha sido criticado por cooperar con las fuerzas del orden, proporcionando grabaciones de video a la policía sin órdenes judiciales.