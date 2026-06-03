Wildberries desarrolla su propio mensajero

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Wildberries desarrolla su propio mensajero

Wildberries está trabajando en el desarrollo de su propio mensajero. Así lo anunció Tatiana Kim, directora de Wildberries & Russ (RVB). Actualmente, la plataforma se ha lanzado en modo de prueba para los empleados y está orientada principalmente a resolver problemas de comunicación interna. Ixbt.com informa .

Según Tatiana Kim, los especialistas que trabajan en el proyecto tienen planes ambiciosos. Su objetivo es crear un producto que no solo satisfaga las necesidades internas, sino que también ingrese al mercado más amplio, incluidas las plataformas internacionales, en el futuro. En esta etapa, el enfoque principal es garantizar el funcionamiento estable del sistema.

La idea de crear dicho mensajero surgió tras la fusión de la empresa con Russ. Esta decisión se considera un paso lógico en el marco de la cooperación con el mayor operador de publicidad exterior de Rusia. Sin embargo, se reconoce que el mercado en este segmento es altamente competitivo.

La directora de Wildberries también expresó opiniones críticas sobre los modelos de negocio de suscripción en el país. Señaló que si la empresa ingresa a este mercado, deberá ofrecer soluciones nuevas y no convencionales. Actualmente, la empresa también está desarrollando una plataforma de video-shopping llamada Wibes.

La plataforma Wibes ya cuenta con una versión básica del mensajero. Aunque la creación de chats grupales aún no está disponible, los desarrolladores prometen añadir esta función pronto. Al ampliar su ecosistema, Wildberries busca crear condiciones más convenientes para los usuarios.

WildberriesMensajeroTatyana KimTecnologíaRusia
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Abror Shuhratov
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