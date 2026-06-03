Carvana se asocia con Slate Auto, respaldada por Jeff Bezos

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Carvana se asocia con Slate Auto, respaldada por Jeff Bezos

El minorista de automóviles en línea Carvana ha asegurado la oportunidad de invertir en Slate Auto, una startup de vehículos eléctricos financiada por Jeff Bezos. Según documentos obtenidos por TechCrunch, Carvana adquirió un warrant para comprar acciones de la startup en 2025. Este acuerdo coincide con la ronda de financiación Serie C de 650 millones de dólares de Slate Auto. Techcrunch.com informa .

Esta asociación se considera parte de la estrategia de Carvana para entrar en el mercado de ventas de automóviles nuevos. Según el Wall Street Journal, la compañía ha adquirido varios concesionarios de Stellantis en EE. UU. El CEO de Carvana, Ernie Garcia III, en respuesta a preguntas sobre ventas de autos nuevos en una reciente conferencia de resultados, instó a los inversores a estar atentos a las novedades.

Slate Auto planea anunciar los precios finales de su vehículo eléctrico asequible y aceptar pedidos anticipados no reembolsables en las próximas semanas. Se espera que este VE tenga un precio de alrededor de 20.000 dólares y sea entregado a los clientes a finales de año. Al igual que Tesla y Rivian, Slate pretende prescindir de las redes de concesionarios tradicionales en favor de un modelo de venta directa.

Curiosamente, Carvana y Slate Auto también están vinculadas a través de inversores comunes. Mark Walter, director de Guggenheim Partners, posee participaciones significativas en ambas empresas. Utilizar a Carvana para las ventas podría desempeñar un papel crucial en la resolución de desafíos logísticos y en el aumento del reconocimiento de marca de Slate Auto.

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Nodirbek Razzokov
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