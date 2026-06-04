Creado en Rusia un smartphone inviolable: Tiene su propio sistema operativo

·62·Tecnología
Creado en Rusia un smartphone inviolable: Tiene su propio sistema operativo

Kaspersky Lab está desarrollando un smartphone seguro que funciona con su sistema operativo propietario y es casi impenetrable al hacking. Según el CEO Eugene Kaspersky, el dispositivo fue creado como un sistema de TI ruso centrado en la seguridad constructiva. Ixbt.com informa .

Kaspersky enfatizó que este smartphone no funciona con Android y no tiene ninguna relación con los ecosistemas de Apple, Huawei o Samsung. El dispositivo se basa en una plataforma de hardware local e incluye un sistema operativo privado desarrollado por Kaspersky Lab.

El smartphone aún no está a la venta libre, pero se han producido varias decenas de unidades. La empresa ha iniciado pruebas piloto en colaboración con diversas organizaciones.

Este desarrollo no está destinado al mercado masivo, sino principalmente a políticos y funcionarios públicos para quienes la protección contra el ciberespionaje es crítica. Como el trabajo en el proyecto continúa, el cronograma exacto para su lanzamiento comercial completo aún no se ha divulgado.

KasperskySmartphoneCiberseguridadTecnologíaRusia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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