StrictlyVC Los Ángeles debatirá tecnología de defensa e IA

El próximo evento de StrictlyVC Los Ángeles tendrá lugar el 18 de junio en el campus de The Aerospace Corporation en El Segundo. Esta prestigiosa conferencia reunirá a inversores, fundadores de startups y líderes tecnológicos para discutir los cambios más significativos en el capital de riesgo, las tecnologías de defensa y la inteligencia artificial. Techcrunch.com informa .

La velada será inaugurada por Ethan Thornton, fundador de Mach Industries. Su charla, titulada «La nueva era de las tecnologías de defensa», se centrará en cómo los avances en autonomía, fabricación y seguridad nacional están transformando el sector de la defensa. Thornton compartirá su experiencia en la construcción de una empresa tecnológica compleja en poco tiempo.

Otra parte clave del evento será una conversación con Delian Asparouhov de Founders Fund y Saif Khawaja, fundador de Shinkei Systems. Hablarán sobre el concepto de «IA física», el desarrollo de la robótica y la automatización, y cómo estas tecnologías están cambiando el mundo físico. Esta discusión irá más allá del software para abordar la escalabilidad de las tecnologías que operan en el mundo real.

Además, Carter Reum, cofundador de M13, dará una charla sobre inversiones en IA. Proporcionará información sobre el impacto de la inteligencia artificial en diversas industrias y cómo los inversores se están alejando del bombo publicitario a corto plazo para identificar empresas sostenibles a largo plazo. Reum analizará cómo evoluciona el capital de riesgo con la aparición de nuevas categorías.

StrictlyVC Los Ángeles no se limita a charlas; sirve como centro de networking para expertos que impulsan la innovación. Los participantes tendrán la oportunidad de establecer nuevas asociaciones, intercambiar experiencias y conocer las últimas tendencias del mundo tecnológico directamente de los líderes de la industria.