El CEO de Airbnb Brian Chesky lanza un nuevo laboratorio de IA

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, ya no quiere permanecer simplemente como asesor en el campo de la inteligencia artificial. Según informes publicados por Bloomberg y confirmados por fuentes de TechCrunch, Chesky planea establecer su propio laboratorio de IA personal. Este movimiento indica su insatisfacción con los modelos existentes ofrecidos por los grandes laboratorios de Silicon Valley. Techcrunch.com informa .

Aunque Airbnb actualmente utiliza herramientas de codificación basadas en IA, Chesky declaró el año pasado que la empresa aún no se había asociado con ningún LLM (modelo de lenguaje grande). En su opinión, los productos existentes en el mercado no cumplen plenamente con los requisitos de Airbnb. Sin embargo, Chesky tiene amplia experiencia en el campo y mantiene una amistad de larga data con el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Chesky y Sam Altman se conocieron en 2006 a través del acelerador Y Combinator. A medida que OpenAI ganaba popularidad, Chesky se reunía regularmente con Altman, ofreciendo consejos sobre la gestión de la empresa tecnológica de rápido crecimiento. Chesky incluso jugó un papel clave en el regreso de Altman y en la restauración de las relaciones públicas cuando Altman fue destituido por la junta directiva de OpenAI.

Ahora Chesky entra en el campo como competidor de la empresa de su protegido. El enfoque exacto del nuevo laboratorio es actualmente desconocido, pero se espera que se centre en cuestiones de interfaz de usuario y diseño. Este enfoque se asemeja a las operaciones del Hark Laboratory, fundado por Brett Adcock.

Es importante destacar que Brian Chesky no dejará su puesto como CEO de Airbnb. Se indica que no dirigirá personalmente el nuevo laboratorio, sino que participará como fundador de apoyo. Por ahora, los representantes de Airbnb y Chesky se han negado a proporcionar comentarios oficiales sobre el proyecto.