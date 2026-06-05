Hisense presenta un smartphone E-Ink único para amantes de la lectura

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Hisense presenta un smartphone E-Ink único para amantes de la lectura

Hisense ha comenzado a generar interés en su nuevo smartphone E-Ink de la serie A10 y ha confirmado oficialmente su regreso al segmento de pantallas de tinta electrónica. El teaser publicado por la compañía destaca que el dispositivo ha estado en desarrollo durante tres años y cuenta con un cuerpo significativamente más delgado en comparación con los modelos anteriores. Según Ixbt.com informa .

El diseño final y las especificaciones técnicas completas del dispositivo se mantienen en secreto por ahora. Se espera que el nuevo modelo sea un digno sucesor del smartphone Hisense A9, lanzado en 2022 y que generó gran interés en su momento. Cabe recordar que el modelo A9 contaba con una pantalla E-Ink de 6,1 pulgadas con una densidad de 300 ppi y estaba diseñado principalmente para la lectura y el trabajo con texto.

Según fuentes no oficiales, el nuevo modelo Hisense A10 podría estar equipado con un panel Carta 1300 de 7 pulgadas. Se especula que el dispositivo estará impulsado por un procesador Snapdragon, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además, se espera que incluya una batería de 4500 mAh para garantizar una larga duración.

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Abror Shuhratov
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