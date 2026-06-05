Comienzan las ventas de los televisores Xiaomi TV S Mini LED 2026 en Rusia

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Comienzan las ventas de los televisores Xiaomi TV S Mini LED 2026 en Rusia

Xiaomi ha presentado oficialmente su nueva generación de televisores Xiaomi TV S Mini LED 2026 en el mercado ruso. La nueva serie se ofrece en tamaños de pantalla de 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas. Los dispositivos cuentan con un cuerpo gris oscuro y marcos ultrafinos, con la pantalla ocupando hasta el 98 por ciento del panel frontal. Según Ixbt.com informa .

La tecnología QD-Mini LED utilizada en los televisores garantiza un contraste profundo, alto brillo y una reproducción precisa del color. El brillo máximo alcanza los 1200 nits, y la gama de colores cubre el 94 por ciento del estándar DCI-P3. Además, todos los modelos son compatibles con HDR10+, HLG y el modo Filmmaker.

Para los entusiastas de los videojuegos, la frecuencia de actualización puede aumentar hasta 288 Hz en un modo especial. La tecnología Dolby Vision también está disponible en los modelos más grandes de 85 y 98 pulgadas. En cuanto al sistema de sonido, todas las versiones están equipadas con dos altavoces de 15 vatios, Dolby Audio y DTS:X, mientras que los modelos de gama alta cuentan con Dolby Atmos.

Junto con los nuevos televisores, se anunció que también han comenzado las ventas del robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. En cuanto a los precios, el modelo de 55 pulgadas se estima en alrededor de 50.000 rublos, mientras que la versión más grande de 98 pulgadas tiene un precio aproximado de 250.000 rublos.

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Abror Shuhratov
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