Sam Altman anuncia la siguiente etapa en el desarrollo de la IA

El CEO de OpenAI, Sam Altman, habló sobre la nueva etapa del desarrollo de la inteligencia artificial tras los chatbots y los agentes de IA. En su opinión, el futuro pertenece a los sistemas de «IA proactiva» que funcionan continuamente en segundo plano y realizan acciones útiles de forma independiente sin esperar solicitudes específicas del usuario. Ixbt.com informa .

En un evento para clientes corporativos de OpenAI, Altman dividió la evolución de los productos de IA en tres etapas. La primera incluye modelos de chat como ChatGPT, la segunda consiste en agentes autónomos que realizan tareas complejas como Codex, y el tercer paso son sistemas que analizan continuamente las situaciones y ofrecen soluciones independientes. «Si tuviera que elegir una tecnología para la que prepararme el próximo año, apostaría por esta dirección», dijo Altman.

Actualmente, OpenAI está trabajando en la integración de sus productos en una única plataforma universal. Esto ayudará a los usuarios a no confundirse al elegir entre ChatGPT, Codex y otras herramientas. El objetivo de la empresa es optimizar la comunicación entre varios servicios y resolver el problema de la agregación de contexto.

Altman también enfatizó que los costos de implementación de la IA están aumentando drásticamente. Como ejemplo, citó a Uber: según él, la empresa gastó su presupuesto anual asignado a la inteligencia artificial solo en el primer trimestre. OpenAI planea reducir estos costos mejorando la eficiencia de los modelos.

Para concluir, Altman señaló que muchos ejecutivos y empleados aún no saben cómo utilizar eficazmente los sistemas de IA. Según sus palabras, aunque los usuarios son conscientes de que no están aprovechando suficientemente la tecnología, tienen dificultades para cambiar sus procesos de trabajo habituales.