Zepto presenta solicitud de IPO: Crecimiento rápido y grandes pérdidas

Zepto, una startup líder en el sector de quick-commerce de la India, ha anunciado planes para una oferta pública inicial (IPO) por aproximadamente 1.000 millones de dólares. La empresa, que recibió una de las mayores inversiones fuera de EE. UU. entre los proyectos de Y Combinator, divulgó sus informes financieros el lunes. Según los documentos, los ingresos publicitarios de Zepto crecieron un 151 % hasta los 171 millones de dólares en el año fiscal 2026, mientras que los ingresos operativos totales aumentaron un 104 % hasta los 2.400 millones de dólares. Techcrunch.com informa .

Fundada en 2021 por Aadit Palicha y Kaivalya Vohra, quienes dejaron la Universidad de Stanford, Zepto compite actualmente con gigantes como Blinkit, propiedad de Zomato, y Swiggy Instamart. Además, Flipkart, respaldada por Amazon y Walmart, está fortaleciendo su posición en este segmento. A pesar de la intensa competencia, Zepto procesó más de 640 millones de pedidos en el año fiscal 2026, casi el doble que el año anterior.

Sin embargo, este rápido crecimiento se logra a un alto costo. La empresa reportó una pérdida neta de 617,36 millones de dólares en el año fiscal 2026. En su solicitud, Zepto reconoció que las pérdidas podrían continuar y que las tasas de crecimiento históricas no están garantizadas. Esto es típico de las empresas que se desarrollan con capital de riesgo y buscan salir a bolsa antes de ser rentables.

Como parte de la IPO, Zepto planea recaudar hasta 837,41 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones. Los inversores existentes como Nexus Venture Partners, Contrary y Razor Ventures también venderán parte de sus participaciones. Cabe destacar que los grandes inversores como Y Combinator y Lightspeed han decidido mantener sus acciones y no participan en la venta.

La valoración de mercado de la empresa sigue siendo una incógnita. En la última ronda de inversión, Zepto fue valorada en 7.000 millones de dólares, pero algunos fondos predicen que su valor bursátil podría ser menor. Además, se reveló que los fundadores de la empresa fueron citados por las autoridades policiales de la India por cuestiones relacionadas con las inversiones extranjeras y la legislación cambiaria.