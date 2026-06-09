Zepto presenta solicitud de IPO: Crecimiento rápido y grandes pérdidas

·4·Tecnología
Zepto presenta solicitud de IPO: Crecimiento rápido y grandes pérdidas

Zepto, una startup líder en el sector de quick-commerce de la India, ha anunciado planes para una oferta pública inicial (IPO) por aproximadamente 1.000 millones de dólares. La empresa, que recibió una de las mayores inversiones fuera de EE. UU. entre los proyectos de Y Combinator, divulgó sus informes financieros el lunes. Según los documentos, los ingresos publicitarios de Zepto crecieron un 151 % hasta los 171 millones de dólares en el año fiscal 2026, mientras que los ingresos operativos totales aumentaron un 104 % hasta los 2.400 millones de dólares. Techcrunch.com informa .

Fundada en 2021 por Aadit Palicha y Kaivalya Vohra, quienes dejaron la Universidad de Stanford, Zepto compite actualmente con gigantes como Blinkit, propiedad de Zomato, y Swiggy Instamart. Además, Flipkart, respaldada por Amazon y Walmart, está fortaleciendo su posición en este segmento. A pesar de la intensa competencia, Zepto procesó más de 640 millones de pedidos en el año fiscal 2026, casi el doble que el año anterior.

Sin embargo, este rápido crecimiento se logra a un alto costo. La empresa reportó una pérdida neta de 617,36 millones de dólares en el año fiscal 2026. En su solicitud, Zepto reconoció que las pérdidas podrían continuar y que las tasas de crecimiento históricas no están garantizadas. Esto es típico de las empresas que se desarrollan con capital de riesgo y buscan salir a bolsa antes de ser rentables.

Como parte de la IPO, Zepto planea recaudar hasta 837,41 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones. Los inversores existentes como Nexus Venture Partners, Contrary y Razor Ventures también venderán parte de sus participaciones. Cabe destacar que los grandes inversores como Y Combinator y Lightspeed han decidido mantener sus acciones y no participan en la venta.

La valoración de mercado de la empresa sigue siendo una incógnita. En la última ronda de inversión, Zepto fue valorada en 7.000 millones de dólares, pero algunos fondos predicen que su valor bursátil podría ser menor. Además, se reveló que los fundadores de la empresa fueron citados por las autoridades policiales de la India por cuestiones relacionadas con las inversiones extranjeras y la legislación cambiaria.

ZeptoIPOStartupIndiaNegocios
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los servicios ChatGPT, Grok y DeepSeek no serán prohibidos en RusiaLos servicios ChatGPT, Grok y DeepSeek no serán prohibidos en RusiaHoy, 04:56Aleš Svoboda pilotará la nave Dragon: Chequia enviará su primer astronauta a la EEIAleš Svoboda pilotará la nave Dragon: Chequia enviará su primer astronauta a la EEIHoy, 04:55Revelados los modelos de iPhone compatibles con el último sistema operativo iOS 27Revelados los modelos de iPhone compatibles con el último sistema operativo iOS 27Hoy, 03:23Se lanza un armario digital basado en IA en Google PhotosSe lanza un armario digital basado en IA en Google PhotosHoy, 01:57¿Da sus frutos la cautelosa estrategia de IA de Apple?¿Da sus frutos la cautelosa estrategia de IA de Apple?Hoy, 01:54El fundador de Mercor acusa a Sequoia de manipulación de preciosEl fundador de Mercor acusa a Sequoia de manipulación de preciosHoy, 00:50
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado