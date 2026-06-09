Apple presenta iOS 27 y iPadOS 27: Liquid Glass y Siri AI

En la conferencia WWDC, Apple presentó sus nuevos sistemas operativos, iOS 27 y iPadOS 27. Las primeras versiones beta para desarrolladores ya han sido lanzadas, las pruebas beta públicas comenzarán el próximo mes y el lanzamiento final está programado para el otoño. Las principales novedades para ambas plataformas son el ecosistema Apple Intelligence y el asistente Siri AI de nueva generación. El asistente de voz ahora tiene una aplicación dedicada y está más profundamente integrado con el sistema. Según Ixbt.com informa .

Apple también ha realizado grandes cambios en el diseño. La empresa ha desarrollado el concepto Liquid Glass, permitiendo a los usuarios ajustar manualmente la transparencia de la interfaz. Los efectos visuales han mejorado, el contraste de los elementos ha aumentado y los iconos de las aplicaciones son más detallados y nítidos. iOS 27 se centra en el rendimiento: las aplicaciones se abren un 30 % más rápido y el tiempo de transferencia de archivos mediante AirDrop se reduce hasta en un 80 %.

La aplicación Mail se ha enriquecido con un sistema de búsqueda inteligente, mientras que VoiceOver ha aprendido a describir imágenes en detalle y generar subtítulos automáticos para vídeos para usuarios con discapacidad visual. Una novedad importante es la expansión de los álbumes compartidos de iCloud. Los usuarios de Android y Windows ahora pueden unirse a álbumes familiares y subir archivos multimedia en calidad completa.

iPadOS 27 se centra principalmente en la creación de contenido. Los usuarios pueden crear rápidamente presentaciones de diapositivas a partir de fotos y vídeos y exportarlas en formato de vídeo. Además, la velocidad de trabajo con dispositivos de almacenamiento externo (memorias USB y discos duros) se ha multiplicado. El modo Flyover de Apple Maps es más detallado y la función GymKit ahora permite conectarse a equipos de gimnasio no solo a través del Apple Watch, sino también del iPhone y los nuevos AirPods Pro 3.