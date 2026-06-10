Xiaomi presenta un dispensador que ofrece hielo en 10 minutos y agua hirviendo en 3 segundos

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Xiaomi presenta un dispensador que ofrece hielo en 10 minutos y agua hirviendo en 3 segundos

Xiaomi ha presentado un nuevo gadget para el hogar inteligente: el Mijia Instant Hot Water Dispenser (Ice Maker), que combina las funciones de enfriador, hervidor, termo y máquina de hielo. Diseñado para cocinas, oficinas o salas de estar, el dispositivo puede funcionar tanto con un tanque interno como con un sistema de filtración de agua directo. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo dispositivo es su capacidad para calentar agua al instante. Con un elemento calefactor de 2050 W, suministra agua hirviendo solo 3 segundos después de activarse. Los usuarios pueden seleccionar temperaturas de 40 a 90 °C, con ajustes más precisos disponibles a través de la aplicación Mi Home.

El dispositivo también cuenta con capacidad de fabricación rápida de hielo: 5 cubitos de hielo se forman en 10–15 minutos, y el compartimento de almacenamiento puede contener hasta 55 cubitos, manteniéndolos refrigerados. El fabricante también ha priorizado la higiene implementando esterilización UV para el agua y el hielo, así como una función de limpieza automática.

El dispensador está equipado con un sistema de seguridad para niños, una pantalla a color y funciona con un nivel de ruido inferior a 35 dB. Saldrá a la venta en China a partir del 15 de junio por unos 3299 yuanes (alrededor de 440 dólares con descuento).

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Abror Shuhratov
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