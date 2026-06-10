Waymo crea un nuevo modelo para comparar robotaxis con humanos

Waymo, propiedad de Alphabet, ha desarrollado un nuevo modelo informático que permite una comparación más precisa de su software de conducción autónoma con las capacidades humanas. La investigación sobre este modelo, creada en colaboración con la Universidad TU Delft, se publicó en la revista Nature Communications. La empresa espera que este nuevo sistema sea significativamente más preciso que las versiones anteriores utilizadas en los últimos años. Así lo informa Techcrunch.com .

El nuevo modelo se basa en un marco llamado "inferencia activa" (active inference). Según esta teoría, un conductor imagina constantemente posibles escenarios futuros y actúa para lograr el resultado más seguro y predecible. Con este modelo, Waymo pretende comprender mejor cómo se comportan los humanos en situaciones de colisión a las que podrían enfrentarse los robotaxis.

Los representantes de Waymo señalan que, durante décadas, la industria automotriz ha utilizado maniquíes físicos y virtuales para evaluar las funciones de seguridad. El nuevo modelo avanza en este concepto, sirviendo como un punto de referencia conductual que refleja de manera realista cómo reacciona un conductor humano prudente y capacitado ante situaciones de conflicto en la carretera.

La principal diferencia entre este nuevo modelo, llamado Reference Driver, y su predecesor es su capacidad para reconstruir el comportamiento humano en el proceso previo a una colisión. Mientras que los modelos anteriores se centraban solo en las maniobras reactivas de los últimos segundos, el nuevo sistema también puede simular la "sorpresa" interna del conductor ante situaciones inesperadas.

Actualmente, Waymo está expandiendo sus servicios a más ciudades y está bajo una estricta supervisión de los organismos reguladores. El nuevo modelo se utilizará no solo para prevenir colisiones, sino también para analizar una amplia gama de comportamientos de los usuarios de la carretera en miles de escenarios diferentes.