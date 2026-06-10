Lo mejor no solo para Tesla, sino para toda la industria: Elon Musk elogia el chip AI6

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Lo mejor no solo para Tesla, sino para toda la industria: Elon Musk elogia el chip AI6

Elon Musk publicó en su cuenta de X los resultados de los análisis de ingeniería sobre el diseño de los chips de inteligencia artificial de Tesla. Según él, la opinión de los expertos ha sido muy positiva y el equipo de desarrollo ha demostrado un alto nivel de destreza. Musk destacó especialmente el futuro chip AI6. Esto es reportado por Ixbt.com .

El multimillonario estima que, teniendo en cuenta el rendimiento de los productos utilizables, este chip podría establecer un récord en cuanto a la cantidad de cómputo de IA útil por oblea de silicio. En septiembre del año pasado, Elon Musk anunció el proyecto Tesla AI6, subrayando que tiene "todas las posibilidades de ser el mejor chip de IA del mundo".

Tesla AI6 es el sucesor de la generación AI5 que se encuentra actualmente en desarrollo. Como referencia, el chip AI5 alcanzó la etapa de tape-out en abril de 2026. Estos chips están diseñados para alimentar los sistemas de conducción autónoma Full Self-Driving, el entrenamiento de redes neuronales y el funcionamiento de los robots humanoides Optimus.

La producción del AI6 está prevista en las instalaciones de Samsung en Texas, basada en un proceso tecnológico de 2nm. Anteriormente, se firmó un contrato por valor de aproximadamente 16.500 millones de dólares entre Tesla y Samsung. Musk señaló que el nuevo chip proporcionará aproximadamente el doble de rendimiento que el modelo AI5.

Para aumentar el rendimiento y la eficiencia general del sistema, Tesla planea utilizar el estándar de memoria LPDDR6 en lugar de LPDDR5X. Tras el modelo AI6, también se espera una versión AI6.5. Este chip de 2nm será fabricado por TSMC en su planta de Arizona.

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Abror Shuhratov
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