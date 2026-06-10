Añaden pegatinas para reacciones meteorológicas en la aplicación Yandex Pogoda

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Añaden pegatinas para reacciones meteorológicas en la aplicación Yandex Pogoda

Se ha lanzado un nuevo sistema en la aplicación móvil Yandex Pogoda que permite expresar sentimientos colectivos sobre las condiciones meteorológicas. La pantalla principal muestra ahora la pegatina más popular enviada por la mayoría de los usuarios de la ciudad. Esta función ayuda a entender de un vistazo cómo percibe la gente el tiempo actual. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha creado un «flujo» especial de pegatinas para seguir las reacciones en tiempo real. Para compartir su estado de ánimo, el usuario solo tiene que tocar la pegatina actual en la pantalla principal, elegir una adecuada de la colección y enviarla. No hay límite en la cantidad de pegatinas que una persona puede enviar.

Además, la aplicación cuenta con un mapa especial donde es posible comparar el estado de ánimo de los habitantes de diferentes regiones respecto al tiempo. Actualmente, esta función opera en 30 ciudades, pero se espera que la lista se amplíe en el futuro.

La colección incluye varias reacciones divertidas para días lluviosos o de alergia, incluyendo pegatinas como una "paloma con botas de agua" o referencias al polvo. Esta actualización sirve para aumentar la interactividad entre los usuarios.

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Abror Shuhratov
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