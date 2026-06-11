Amazon obtiene un préstamo de 17.500 millones de dólares para la carrera de la IA

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Amazon obtiene un préstamo de 17.500 millones de dólares para la carrera de la IA

Para no perder el liderazgo en la feroz competencia de la IA, los gigantes tecnológicos siguen invirtiendo sumas enormes. Según Bloomberg, Amazon ha firmado un acuerdo de crédito de 17.500 millones de dólares con varias instituciones financieras importantes. Entre los prestamistas se encuentran bancos como Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC y BofA Securities. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Este acuerdo se ha estructurado como un "préstamo a plazo con disposición diferida" (delayed draw term loan), lo que permite a Amazon retirar los fondos según sus necesidades en lugar de hacerlo todo de una vez. Esto proporciona a la empresa una gran flexibilidad en la gestión de sus recursos financieros. Cabe destacar que este acuerdo se produjo solo dos días después de que Amazon anunciara la venta de 14.000 millones de dólares en bonos en Canadá. De este modo, la empresa ha obtenido un total de 31.500 millones de dólares en nueva financiación en las últimas 48 horas.

Por el momento, Amazon no ha revelado completamente en qué se gastarán exactamente estos fondos. Reuters señala que el nuevo crédito se destinará a "fines corporativos generales". Sin embargo, los analistas del sector estiman que la mayor parte de estos fondos se destinará al desarrollo de la infraestructura de IA, en particular a la construcción de nuevos chips y centros de datos (data centers).

Amazon no está solo en este aspecto. Recientemente, las grandes empresas tecnológicas han realizado gastos de capital récord para financiar proyectos de IA. Por ejemplo, la empresa matriz de Google, Alphabet, anunció planes para recaudar 80.000 millones de dólares, mientras que Meta anunció la mayor venta de bonos de su historia, por un total de 30.000 millones de dólares.

Actualmente, a los inversores y analistas les preocupa una pregunta: ¿valdrán la pena estos enormes gastos? El tiempo dirá si estas deudas, que son sorprendentes incluso para los estándares de Silicon Valley, generarán los rendimientos esperados en el futuro.

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Nodirbek Razzokov
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