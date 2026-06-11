El CEO de Anthropic, Dario Amodei, aplica un método de gestión inesperado

Dario Amodei, CEO de Anthropic, una de las empresas de IA de más rápido crecimiento en el mundo, ha implementado un sistema de gestión que sorprende a otros líderes empresariales. El fundador de esta compañía, valorada por inversores privados en casi un billón de dólares, ha reducido al mínimo el número de empleados que le reportan directamente. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista con Bloomberg, Amodei reveló que solo una persona —su jefe de gabinete (chief of staff)— le reporta directamente. Todos los demás miembros del equipo ejecutivo de Anthropic dependen de su hermana, la cofundadora y presidenta de la empresa, Daniela Amodei. Daniela supervisa completamente las operaciones diarias de la compañía.

Quienes tienen experiencia en la gestión de grandes equipos saben bien que los asuntos relacionados con el personal pueden consumir casi todo el tiempo de un líder. El enfoque de Amodei le permite centrar su atención en la estrategia, la cultura corporativa, las líneas de investigación y la redacción de ensayos analíticos sobre el futuro de la civilización humana.

Esta estructura es muy inusual para el mundo de la tecnología. Por ejemplo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, tiene decenas de subordinados directos, y el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, gestiona personalmente a decenas de empleados. Amodei describe esto como un sistema "increíblemente liberador".