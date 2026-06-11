La audiencia del dominio de correo ruso xmail ha superado los 4,5 millones de usuarios que migraron desde Gmail y otros servicios extranjeros. Así lo informó el servicio de prensa de Pochta Mail. Esto es reportado por la fuente .

Desde su lanzamiento en 2023, el crecimiento mensual de nuevos usuarios que cambian de un correo a otro se ha mantenido estable por encima de los 100 000. Según datos de la empresa, la mayor actividad proviene de los propietarios de dispositivos Android, quienes representan casi el 70 % de todas las migraciones.

Los representantes de Pochta Mail destacaron que la seguridad y la preservación de los datos son factores clave para los usuarios. Según Ruslan Arzumanov, jefe de dirección de producto, es importante que el proceso de migración se realice sin pérdida de datos y sin acciones complejas.

Arzumanov también señaló que dicho cambio es percibido por los usuarios no solo como un intercambio de servicio técnico, sino como un aumento en la calidad de vida digital. Actualmente, el servicio xmail se ha convertido en la herramienta principal que permite una fácil migración de datos desde plataformas extranjeras.