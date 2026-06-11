Whoosh inicia operaciones en la capital mexicana: Potencial a la par de Moscú

El servicio de alquiler de patinetes eléctricos a corto plazo Whoosh ha iniciado sus operaciones en la Ciudad de México, la capital de México. Esta es la segunda ubicación de la empresa en el país después de San Pedro Garza García. Actualmente, hay 1,000 patinetes disponibles para alquilar, pero la empresa planea aumentar esta cifra a 5,000 en el futuro. Así lo informa Ixbt.com .

La elección de la Ciudad de México se debe a varios factores: desarrollo urbano denso, alta demanda de viajes de corta distancia, sistemas de transporte sobrecargados y una red desarrollada de 580 kilómetros de carriles bici. Los expertos de Whoosh creen que estos factores garantizarán el éxito del servicio.

Además, la Copa Mundial de la FIFA 2026 contribuirá a aumentar aún más la popularidad del servicio. Durante el torneo, la ciudad será sede del partido inaugural y otros encuentros, lo que provocará un fuerte aumento en el flujo de turistas. La empresa compara el potencial de la Ciudad de México con el de Moscú en términos de densidad de población y demanda.

Actualmente, Whoosh opera en países como Brasil, Chile, Colombia y México. La entrada de la empresa en el mercado latinoamericano comenzó en 2023.