La NASA recibe críticas por la ausencia de mujeres en la tripulación de Artemis III

La ausencia de mujeres en la tripulación seleccionada para la misión lunar Artemis III de la NASA ha provocado duras críticas públicas. La bloguera espacial Alexandra Doten, conocida como Astro Alexandra en la red social X, expresó su descontento: "Es simplemente una locura que no haya mujeres en la misión Artemis III". Así lo informa Ixbt.com .

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dio una respuesta oficial a estas críticas. Según él, las reacciones del público han variado desde la decepción hasta la ira. Isaacman explicó por qué algunas astronautas experimentadas no fueron incluidas en la lista.

Se ha informado que algunas astronautas están actualmente asignadas a expediciones en la International Space Station o que sus habilidades son más adecuadas para otras futuras misiones Artemis. Al formar la tripulación, la oficina de astronautas consideró factores que aumentan la probabilidad de éxito de la misión, incluida la experiencia como piloto de pruebas y la participación en programas específicos.

Anteriormente, la NASA había presentado un impresionante video dedicado a la misión Artemis III. En él se mostraba a los astronautas dirigiéndose al satélite terrestre, los procesos de preparación y las imágenes de los módulos que se colocarán en el cohete. Sin embargo, la cuestión del equilibrio de género sigue siendo objeto de intensos debates entre los entusiastas del espacio.