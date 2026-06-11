Corea del Sur multa a Coupang con más de 400 millones de dólares

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Corea del Sur multa a Coupang con más de 400 millones de dólares

Las autoridades de Corea del Sur han impuesto una multa récord de 624 mil millones de wones (más de 400 millones de dólares) a Coupang, el minorista más grande del país. Esta decisión se produce tras un ciberataque ocurrido el año pasado que provocó la filtración de datos personales de más de 34 millones de clientes, informa Techcrunch.com informa .

La Comisión de Protección de Información Personal de Seúl anunció esta sanción máxima el jueves. Se reveló que, como resultado de un robo de datos que duró meses, un ex empleado obtuvo nombres, correos electrónicos, direcciones de entrega, números de teléfono e historiales de pedidos pertenecientes a casi dos tercios de la población surcoreana.

Coupang, con sede en EE. UU. y a menudo descrito como el "Amazon de Asia", declaró a BBC News que tiene la intención de apelar la decisión del regulador. Esta multa es una de las raras sanciones financieras aplicadas a una empresa registrada en EE. UU.

Los legisladores coreanos afirman que los representantes estadounidenses están ejerciendo presión política sobre este caso. Según los informes, políticos estadounidenses han intentado vincular esta filtración de datos con las relaciones bilaterales entre EE. UU. y Corea del Sur. Por lo general, las empresas estadounidenses rara vez son consideradas penal o financieramente responsables de tales incidentes debido a lagunas legislativas.

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Nodirbek Razzokov
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