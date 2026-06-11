Endurance Energy recauda 54 millones de dólares para obtener energía del fondo oceánico

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Endurance Energy recauda 54 millones de dólares para obtener energía del fondo oceánico

El ex ingeniero de SpaceX, Andrew Redd, ha centrado su atención de las tecnologías espaciales en las enormes fuentes de energía del fondo oceánico. Su startup, Endurance Energy, ha recaudado 54 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A para implementar un proyecto que utiliza energía geotérmica del lecho marino. Esta ronda de inversión, liderada por Founders Fund, contó con el apoyo de 72 Ventures, Construct Capital y otros fondos importantes. Así lo informa Techcrunch.com .

Basándose en su experiencia trabajando en los proyectos Dragon y Starship en SpaceX, Redd propone un enfoque totalmente nuevo para el problema de las energías renovables. Según él, la futura fuente de energía no solo debe ser ecológica, sino también capaz de proporcionar energía de carga base estable las 24 horas del día. Esto es especialmente importante para satisfacer las crecientes necesidades de los centros de datos de AI, vehículos eléctricos y la industria pesada.

Actualmente, la energía geotérmica representa solo el 0,4% del consumo total de energía en EE. UU. Mientras que otras startups como Fervo y Zanskar están realizando perforaciones profundas en tierra, Endurance Energy se centra en las fuentes de calor del fondo oceánico. Este método permite generar enormes cantidades de electricidad cerca de zonas densamente pobladas.

El equipo de Endurance Energy cuenta actualmente con 21 empleados, más de la mitad de los cuales son ex ingenieros de SpaceX. Además, el vicepresidente de ingeniería de la empresa trabajó anteriormente en la startup de fusión nuclear Helion Energy. Los nuevos fondos ayudarán a la empresa a desarrollar su primer proyecto de central eléctrica capaz de generar teravatios de energía desde el fondo del océano.

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Nodirbek Razzokov
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