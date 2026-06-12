Ante la salida a bolsa de SpaceX: las estructuras SPV suponen riesgos para los inversores

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Ante la salida a bolsa de SpaceX: las estructuras SPV suponen riesgos para los inversores

SpaceX se prepara para el inicio de las operaciones previsto para el 12 de junio. Sin embargo, antes de la cotización oficial, han surgido graves malentendidos sobre el complejo y opaco sistema de propiedad de acciones: las estructuras de inversión SPV (Special Purpose Vehicle). Este modelo se ha convertido en una fuente de incertidumbre para muchos inversores en el último momento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un SPV es un "pool" legal donde varios inversores combinan capital para comprar una participación en una empresa privada. En el caso de SpaceX, este modelo se ha vuelto anormalmente complejo: debido a la alta demanda de valores, los inversores han construido nuevos SPV sobre los existentes, creando cadenas de cuatro e incluso cinco niveles. Esto significa que el inversor final está separado de su participación real en SpaceX por varias estructuras intermediarias.

Como resultado, existe el riesgo de que el número final de acciones sea menor de lo esperado o, en algunos casos, que no se distribuyan en absoluto. Después de la IPO, se aplicará un periodo de lock-up, que restringe la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada e inversores iniciales. En el caso de SpaceX, este periodo podría ser de aproximadamente 4 meses. Solo después de que las restricciones se levanten gradualmente, los gestores de los SPV comenzarán a distribuir los valores a lo largo de la cadena.

En las estructuras de varios niveles, no solo aumentan los retrasos, sino también el riesgo de "erosión de las participaciones" debido a las comisiones de los gestores intermediarios. Además, la falta de transparencia es un problema aparte: los participantes en los SPV no tienen información directa sobre cómo se distribuyen los activos en cada nivel. Esta situación aumenta la probabilidad de errores o comportamientos deshonestos.

Los participantes del mercado creen que, una vez finalizado el periodo de lock-up, podría revelarse que algunos SPV no poseen las acciones anunciadas o no se gestionaron de forma transparente. La situación en torno a SpaceX será una prueba única no solo para la entrada de la empresa en el mercado, sino también para la estabilidad del modelo SPV multinivel, que se ha convertido en la principal herramienta de acceso al mercado de capital riesgo privado en los últimos años.

SpaceXIPOInversiónSPVElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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