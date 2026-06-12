Equal AI recauda 30 millones de dólares para proteger a los indios de llamadas no deseadas

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Equal AI recauda 30 millones de dólares para proteger a los indios de llamadas no deseadas

La startup india Equal AI ha recaudado 30 millones de dólares en una ronda de financiación de serie B para desarrollar un asistente de inteligencia artificial que responde llamadas en nombre de los usuarios. Liderada por Prosus Ventures y Tomales Bay Capital, la ronda también contó con la participación del fundador de PhonePe, Sameer Nigam, y representantes de Meta. La inversión total de la compañía supera ahora los 42 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La aplicación Equal AI tiene como objetivo resolver el problema del spam, el fraude y las llamadas incesantes de empresas de servicios. Actualmente disponible solo en la plataforma Android, este servicio cuenta con más de un millón de usuarios activos al mes. El sistema recibe la llamada de un número desconocido, pregunta al interlocutor el motivo de su llamada y muestra una transcripción de texto en la pantalla del usuario. El usuario puede seleccionar opciones de respuesta preparadas o escribir su propio mensaje, que la IA transmite vocalmente a la persona que llama.

Según el fundador Keshav Reddy, las características lingüísticas son cruciales para el mercado indio. Equal AI no solo entiende inglés, sino también más de 10 idiomas locales y situaciones de mezcla de idiomas (code-mixing) en una misma frase. Esto permite una mejor comprensión del contexto local en comparación con funciones similares de gigantes globales como Google y Apple.

En el futuro, Equal AI planea no solo filtrar llamadas, sino también realizar acciones activas en nombre del usuario. Por ejemplo, se está trabajando en funciones para llamar de forma independiente a un mensajero para enviar una dirección o programar una cita médica. También se espera que pronto se lance una versión para iOS de la aplicación y un sistema de suscripción de pago con funciones adicionales.

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Nodirbek Razzokov
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