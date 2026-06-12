SpaceX se acerca a un récord: un propulsor Falcon 9 vuela al espacio por 34ª vez

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SpaceX se acerca a un récord: un propulsor Falcon 9 vuela al espacio por 34ª vez

Hoy, 11 de junio, SpaceX lanzó con éxito un cohete Falcon 9 para desplegar el último lote de satélites Starlink en órbita. El lanzamiento tuvo lugar desde el complejo SLC-4E de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California a la hora local. Como parte de la misión Starlink 17-44, se pusieron en órbita terrestre 24 satélites de Internet. Así lo informa Ixbt.com .

El vuelo transcurrió en modo estándar y todos los dispositivos se separaron con éxito de la segunda etapa del cohete. Un aspecto clave de esta misión es que la primera etapa, numerada B1071, ha volado al espacio por 34ª vez durante su vida operativa. Este resultado está muy cerca del récord mundial en tecnología de reutilización.

Tras completar su tarea, la etapa del cohete regresó a la Tierra y aterrizó con éxito en la plataforma marítima autónoma "Of Course I Still Love You" (OCISLY) situada en el Océano Pacífico. Esto ha demostrado una vez más la eficacia del programa de reutilización de SpaceX.

La reutilización de las etapas de los cohetes permite a la empresa reducir significativamente los costes de lanzamiento y mantener un ritmo elevado en la construcción de la constelación orbital Starlink. Actualmente, el récord absoluto pertenece al propulsor B1067, que ha volado al espacio 35 veces. Cabe destacar que este vuelo récord tuvo lugar hace solo tres días.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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