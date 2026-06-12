Actualización One UI 8.5 lanzada para Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung ha comenzado a distribuir la actualización de junio de la interfaz One UI 8.5 para su buque insignia plegable, el Galaxy Z Fold7. El software se lanza bajo el número de versión F966NKSUABZF1 y actualmente está disponible para los usuarios en Corea del Sur. Así lo informa Ixbt.com informa .

En otras regiones, incluido el mercado global, se espera que esta actualización aparezca en las próximas semanas. Samsung suele implementar gradualmente en otros países el firmware que ha sido probado con éxito en su mercado nacional. Por ahora, se trata de la compilación destinada al modelo SM-F966N.

One UI 8.5 es una actualización intermedia basada en el sistema operativo Android 16, que incluye principalmente correcciones de errores, mejoras de estabilidad y pequeños cambios en la interfaz. Los usuarios pueden esperar un rendimiento más fluido del dispositivo con esta actualización.

Esta información fue compartida por el insider @tarunvats33, conocido por sus informes sobre el firmware de Samsung y las primeras versiones del sistema One UI. Es famoso por rastrear las actualizaciones de los dispositivos de la marca antes de los anuncios oficiales.