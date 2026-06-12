Internet de alta velocidad en Rusia: se lanzaron 16 satélites más

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Internet de alta velocidad en Rusia: se lanzaron 16 satélites más

La constelación de satélites de Internet de Rusia se ha ampliado con 16 nuevos dispositivos. Así lo anunció el liderazgo del país. Aunque no se reveló el nombre exacto del proyecto, lo más probable es que se trate del sistema Rassvet. El primer lote de 16 dispositivos de este sistema fue puesto en órbita en marzo de este año. Según Ixbt.com informa.

Actualmente, la expansión de la constelación de satélites sigue siendo una prioridad. Según datos oficiales, el número actual de dispositivos es totalmente insuficiente para proporcionar una conectividad de calidad en todo el país. Por lo tanto, el enfoque principal se centra en aumentar aún más el número de satélites en el espacio.

Según el plan, debería haber más de 30 satélites del sistema Rassvet en órbita. La semana pasada circularon informes de que uno de los dispositivos del primer grupo se quemó en la atmósfera. Si no ocurren problemas con el segundo grupo, el sistema constará de un total de 31 satélites.

Este proyecto es parte de una estrategia para implementar Internet gigabit de alta velocidad en el territorio ruso. En el futuro, se espera que dicha red de satélites proporcione una conexión estable incluso en regiones remotas.

RusiaInternetSatéliteTecnologíaRassvet
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Abror Shuhratov
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