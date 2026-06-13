Samsung ha lanzado la actualización One UI 8.5 para todos los dispositivos Galaxy

Samsung ha completado el despliegue de la interfaz One UI 8.5, introducida en diciembre como un programa beta para la serie Galaxy S25, a todos los dispositivos aprobados. Tras las exitosas pruebas beta y el lanzamiento de una versión estable para la línea Galaxy S26, la compañía comenzó a actualizar modelos de smartphones más antiguos el mes pasado. Así lo informa Ixbt.com .

Según información oficial, un total de 44 dispositivos estaban programados para recibir la actualización One UI 8.5. Un mes después, la compañía ha proporcionado el software para todos los modelos de esta lista. El último modelo en completar este proceso fue el smartphone Galaxy A15.

Curiosamente, aunque Samsung no lo ha confirmado oficialmente, se esperaba que otros 18 dispositivos recibieran esta actualización. Hasta la fecha, la compañía también ha anunciado la actualización para 10 dispositivos de esta lista "no oficial". Esto sugiere que los propietarios de los ocho modelos restantes también podrían tener la oportunidad de obtener la nueva interfaz.

La actualización One UI 8.5 incluye mejoras en la estabilidad del sistema, protocolos de seguridad actualizados y una serie de mejoras en la interfaz de usuario. Actualmente, todos los propietarios de smartphones y tablets Galaxy compatibles pueden descargar el software a través del menú de configuración.