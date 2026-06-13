Transformer con Snapdragon y Helios 18: Acer en Computex 2026

La empresa taiwanesa Acer presentó sus nuevos productos en la feria Computex 2026. Uno de los grandes protagonistas fue el Acer Swift Spin 14 AI, un portátil convertible con pantalla táctil de 360 grados. El dispositivo está equipado con procesadores Snapdragon X2 Elite o Snapdragon X2 Plus y una NPU Qualcomm Hexagon con un rendimiento de 80 TOPS. Este portátil, que forma parte de la categoría Copilot+ PC, funciona con Windows 11 y está optimizado para escenarios de IA. Así lo informa Ixbt.com en sus noticias.

Para los entusiastas de los videojuegos, la compañía presentó el buque insignia Predator Helios 18 AI. Su configuración superior cuenta con un procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB de memoria GDDR7. El portátil cuenta con un panel Mini LED de 18 pulgadas que puede funcionar en dos modos: 4K (120 Hz) o Full HD (240 Hz). Además, el dispositivo admite hasta 256 GB de memoria RAM DDR5.

Acer también está entrando con fuerza en el mercado de dispositivos portátiles de juego. La nueva consola Predator Atlas 8 cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas y funciona con la plataforma Intel Arc G3 Extreme. El dispositivo es capaz de generar fotogramas mediante IA gracias a la tecnología Intel XeSS 3. La consola está equipada con 24 GB de RAM y un SSD de 1 TB, con un peso de 810 gramos.

El modelo Swift Spin 14 AI es muy cómodo para el trabajo móvil: pesa solo 1,34 kg y tiene un grosor de 16,5 mm. Su batería permite hasta 23 horas de reproducción de vídeo. El paquete incluye el lápiz óptico Acer Active Stylus 420, que se carga dentro del chasis. En la feria también se mostraron gafas inteligentes y nuevos monitores 3D. Se espera que las ventas de la consola Predator Atlas 8 comiencen en octubre de este año.