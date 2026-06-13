Lanzan una investigación a gran escala sobre OpenAI en EE. UU.

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Lanzan una investigación a gran escala sobre OpenAI en EE. UU.

Una coalición de fiscales generales de varios estados de EE. UU. ha iniciado una investigación oficial sobre OpenAI. Según informa The Wall Street Journal, la oficina del fiscal general del estado de Nueva York envió una citación el viernes pasado para que la empresa presente los documentos pertinentes. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Esta investigación examina las prácticas publicitarias de OpenAI, los métodos de captación y retención de usuarios, el comportamiento de los modelos de IA, así como el manejo de datos personales y médicos de los consumidores. También se presta especial atención a la seguridad de los menores y los ancianos.

Un portavoz de OpenAI confirmó que la empresa está cooperando con la investigación. Según él, ChatGPT ahora ofrece una experiencia más protegida para los menores e incluye sistemas de seguridad especiales que dirigen a los usuarios en situaciones difíciles hacia recursos confiables. Sin embargo, la empresa no reveló qué estados participan específicamente en la investigación.

Cabe recordar que OpenAI ganó recientemente un juicio muy mediático contra uno de sus fundadores, Elon Musk. No obstante, la empresa sigue enfrentándose a numerosas demandas por infracción de derechos de autor y diversas consecuencias negativas causadas por la plataforma ChatGPT.

Recientemente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, también presentó una demanda contra OpenAI y su CEO Sam Altman, acusándolos de ignorar las advertencias de seguridad y poner en riesgo a millones de personas. Al mismo tiempo, OpenAI anunció esta semana que ha presentado una solicitud confidencial para una oferta pública inicial (IPO).

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Nodirbek Razzokov
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