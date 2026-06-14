Meta obligada a vender la startup Manus por 2 mil millones de dólares tras las exigencias de Pekín

Meta Corporation ha iniciado el proceso de deshacer su adquisición de 2 mil millones de dólares de la startup de IA Manus, cumpliendo con las demandas del gobierno chino que cita preocupaciones de seguridad nacional. Esta decisión destaca la postura firme de Pekín sobre mantener el control de las tecnologías estratégicas y ha cambiado el destino de uno de los acuerdos más importantes en el mercado tecnológico global, informa Techcrunch.com informa .

Según Bloomberg, Meta ya ha cortado los lazos operativos con Manus y ha detenido el intercambio de datos. Se ha restringido a los empleados el uso de herramientas de Manus en proyectos internos. Estos pasos se consideran las acciones más concretas hacia el cumplimiento de la orden de desinversión emitida por Pekín hace dos meses.

La lucha de Pekín por la soberanía tecnológica

La startup Manus es conocida por sus sistemas de IA agentica y fue fundada originalmente en China como Butterfly Effect. Aunque la startup trasladó posteriormente a su personal a Singapur y alcanzó un acuerdo de 2 mil millones de dólares con Meta en diciembre, los reguladores chinos consideraron que la transacción violaba las normas de exportación de tecnología e inversión extranjera.

La complejidad de la situación radica en que el gobierno chino no solo bloqueó el acuerdo, sino que también endureció las restricciones de viaje para investigadores y ejecutivos del sector privado. Los expertos de la industria ahora deben obtener un permiso especial del gobierno antes de viajar al extranjero. Tales medidas señalan la intención de Pekín de mantener el control total sobre el sector estratégicamente vital de la IA.

Planes futuros y cuestiones de inversión

Los fundadores de Manus están negociando actualmente la recaudación de aproximadamente 1 mil millones de dólares de inversores externos para salir de Meta y restaurar su independencia. El plan contempla que la startup se reorganice como una empresa conjunta china y potencialmente lance una oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Hong Kong en el futuro. Muchas startups chinas de IA, como MiniMax y Zhipu, han elegido este camino este año.

Según el WSJ, las reacciones de los inversores en este proceso son diversas:

El fondo de capital riesgo Benchmark, con sede en California, ya ha aceptado los fondos del acuerdo;

Inversores asiáticos como Tencent, HSG y ZhenFund han expresado su disposición a cooperar en el proceso de cancelación del acuerdo;

Políticos como el senador estadounidense John Cornyn cuestionan si el flujo de capital estadounidense hacia empresas vinculadas a China es apropiado desde una perspectiva de seguridad.

Meta y Manus se han abstenido hasta ahora de hacer comentarios oficiales sobre la situación. Sin embargo, a pesar de la ruptura de los lazos con Meta, Manus continúa desarrollando sus productos. La startup anunció recientemente nuevas integraciones con las plataformas Similarweb y Shopify. Este evento demuestra una vez más lo complejo y arriesgado que es para los gigantes tecnológicos globales adquirir activos vinculados a China.