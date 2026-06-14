La NASA y SpaceX cambian la estrategia de alunizaje: el vuelo será ahora directo

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La NASA y SpaceX cambian la estrategia de alunizaje: el vuelo será ahora directo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha revisado fundamentalmente el esquema de vuelo del programa Artemis para acelerar el regreso de la humanidad a la Luna. El nuevo plan, implementado en asociación con SpaceX y Blue Origin, tiene como objetivo hacer que la primera misión de alunizaje en más de medio siglo sea más segura y eficiente. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Los principales cambios se refieren a la misión Artemis 3, en la que la nave espacial Orion realizará maniobras de acoplamiento de prueba en órbita terrestre baja con el Starship de SpaceX y el Blue Moon Mark 2 de Blue Origin. Según ixbt.com, los resultados de estas pruebas servirán como base para la misión Artemis 4, prevista para 2028, que será el primer alunizaje tripulado bajo el nuevo programa.

Un giro radical en la estrategia de SpaceX

Los cambios más significativos se observaron en la arquitectura propuesta por SpaceX, la empresa de Elon Musk. Según el plan inicial, la nave Orion debía acoplarse al Starship en órbita lunar (NRHO). Sin embargo, según el nuevo esquema, este complejo proceso se ha trasladado a la órbita terrestre baja. Ahora, Starship y Orion se unirán en órbita terrestre y solo entonces se dirigirán hacia la Luna como un sistema unificado.

Jessica Jensen, vicepresidenta de SpaceX, señaló que realizar el proceso de acoplamiento cerca de la Tierra aumenta significativamente la seguridad de la tripulación. Esto se debe a que las etapas técnicas más complejas pueden probarse alrededor de la Tierra, donde se pueden tomar medidas de emergencia rápidamente. Este método también crea opciones adicionales para la tripulación al regresar de la Luna.

El nuevo enfoque también ayuda a reducir el consumo de combustible. Un vuelo directo a la Luna reduce la cantidad de vuelos necesarios para repostar el Starship en órbita. Según el representante de la NASA, Steve Creech, esta ruta permite abandonar los complejos requisitos técnicos relacionados con el almacenamiento de combustible a largo plazo, lo que simplifica el diseño del Starship.

Blue Origin y la mitigación de riesgos

La empresa Blue Origin de Jeff Bezos también ha simplificado su estrategia. La empresa abandonó el vehículo de transporte de combustible separado y decidió utilizar en su lugar etapas de aceleración basadas en el vehículo no tripulado Blue Moon Mark 1. Los expertos de la NASA consideran que esta decisión elimina uno de los elementos técnicamente más arriesgados del programa.

Aunque recientemente se produjo una explosión durante las pruebas del cohete New Glenn de Blue Origin, la empresa declaró que los trabajos en los vehículos lunares continúan según lo previsto. La NASA y sus socios privados pretenden no solo ahorrar tiempo con estos esquemas actualizados, sino también establecer nuevos estándares en la exploración espacial.

NASASpaceXStarshipLunaArtemis
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Abror Shuhratov
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