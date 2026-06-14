La NASA prueba el avión supersónico X-59 en una nueva etapa

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha logrado un éxito importante en las pruebas del avión experimental X-59, que se espera que revolucione el mundo de la aviación. Creada como parte del programa Quesst, esta aeronave se acercó a sus capacidades de velocidad máxima y alcanzó la altitud objetivo durante su último vuelo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, durante las pruebas realizadas el 12 de junio, el avión X-59 alcanzó por primera vez una velocidad de 1,4 Mach (aproximadamente 1487 kilómetros por hora). El vuelo se realizó a una altitud de casi 17 kilómetros sobre el nivel del mar. Cabe destacar que estas cifras servirán como base para futuras investigaciones clave.

Tecnología de vuelo supersónico silencioso

La tarea principal del proyecto es eliminar el fuerte sonido similar a una explosión (estallido sónico) que ocurre durante el vuelo supersónico. Por lo general, estos aviones crean un ruido potente que hace vibrar las ventanas al sobrevolar zonas pobladas. Gracias a su diseño especial, el X-59 está destinado a reducir este ruido a un suave "golpe".

En la fase de prueba actual, el X-59 está acompañado por un caza de investigación F-15 de la NASA. El F-15 está equipado con instrumentos especiales para medir las ondas de choque en el aire y analizar los flujos de aire alrededor del aparato experimental. Los indicadores acústicos aún no se están evaluando por completo porque el caza de escolta genera su propio ruido.

Planes futuros y perspectivas comerciales

Una vez finalizado el programa de expansión de los regímenes de vuelo, los expertos pasarán a la fase de validación acústica. En este proceso, el nivel de ruido real del avión se medirá mediante sensores instalados en tierra. Después de eso, la NASA planea volar el avión sobre varias ciudades de los EE. UU.

Las encuestas realizadas entre los residentes de las ciudades y los datos recopilados se presentarán a los reguladores internacionales de aviación. Esta información podría servir de base para reconsiderar las prohibiciones sobre el vuelo supersónico con fines comerciales sobre tierra. Si el proyecto se completa con éxito, comenzará una nueva era en la aviación de pasajeros.

Los expertos creen que los aviones de pasajeros de próxima generación basados en la tecnología del X-59 permitirán reducir a la mitad el tiempo de los vuelos intercontinentales. Esto no solo ahorrará tiempo, sino que también desempeñará un papel importante en el aumento de la eficiencia de la logística global y las relaciones comerciales.