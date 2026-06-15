Asus presenta un cargador GaN compacto y asequible de 100 W

El gigante tecnológico taiwanés Asus sigue estableciendo nuevos estándares en el mercado de accesorios móviles. La compañía ha presentado su nuevo cargador GaN de alta potencia y asequible. Este gadget destaca no solo por sus dimensiones compactas, sino también por su capacidad para cargar cuatro dispositivos simultáneamente, incluido un portátil. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la principal ventaja del nuevo producto radica en su tecnología de nitruro de galio (GaN). Esta tecnología permite una reducción significativa en el tamaño, al tiempo que reduce el calor y aumenta la eficiencia en comparación con los cargadores de silicio tradicionales. El dispositivo mide 75 x 61 x 29 mm y pesa solo 211 gramos.

Capacidades técnicas y configuración de puertos

Los ingenieros de Asus diseñaron el nuevo modelo con una configuración "3C+1A". Esto significa que el usuario tiene a su disposición tres puertos USB-C y un puerto USB-A. Esta configuración es muy conveniente para los usuarios modernos, ya que la mayoría de los gadgets ya han migrado al estándar USB-C, pero la necesidad de puertos USB-A para cables más antiguos persiste.

En cuanto a la distribución de energía, el dispositivo ofrece las siguientes capacidades:

Los puertos principales USB-C1 y USB-C2 proporcionan hasta 100 W cuando se usan individualmente;

El tercer puerto USB-C está limitado a 20 W;

El puerto USB-A proporciona velocidades de hasta 22,5 W (protocolo SCP).

El dispositivo también destaca por su versatilidad. Es compatible con protocolos de carga rápida populares como Power Delivery (PD), PPS, Quick Charge (QC) y SCP. Esto garantiza la compatibilidad no solo con productos de Apple y Samsung, sino también con teléfonos inteligentes, tabletas e incluso portátiles potentes de muchas otras marcas.

Distribución inteligente de energía y política de precios

Cuando se conectan varios gadgets simultáneamente, el sistema de Asus redistribuye la energía de forma inteligente. Por ejemplo, si dos puertos principales están ocupados, proporcionan 60 W y 30 W de potencia. Incluso cuando los cuatro puertos están en uso, el puerto principal mantiene 45 W, lo cual es suficiente para mantener el funcionamiento de un portátil.

En cuanto al diseño, el dispositivo cuenta con soluciones prácticas: su enchufe es plegable, lo que ayuda a ocupar menos espacio en la bolsa durante los viajes. Se espera que la carcasa se ofrezca en varios colores, permitiendo a los usuarios elegir el que mejor se adapte a sus gustos.

El aspecto más sorprendente es el precio del dispositivo. Asus valora este nuevo cargador GaN en aproximadamente 25 USD (179 yuanes). Teniendo en cuenta que los accesorios de marca con tales características suelen ser mucho más caros, este modelo sin duda se volverá popular pronto. Por ahora, el dispositivo se lanza en el mercado chino, pero se espera que aparezca pronto a nivel internacional.