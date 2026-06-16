Ayaneo anuncia la nueva consola portátil Pocket Micro 2

Ayaneo, empresa consolidada en el mercado de los dispositivos de juego portátiles, ha confirmado oficialmente que está trabajando en el sucesor de su popular consola Pocket Micro. Esta actualización, esperada durante más de dos años, se llama Pocket Micro 2 y está dirigida a los retro-gamers y entusiastas de los gadgets compactos. Así lo informa Ixbt.com.

El modelo original llamó la atención en su momento por su apariencia que recordaba al legendario Game Boy Micro y por funcionar con el sistema operativo Android. La nueva generación promete un crecimiento significativo no solo en apariencia, sino también en capacidades técnicas. Según la información publicada en las redes sociales oficiales de la marca Ayaneo, el nuevo gadget será considerablemente más potente que el modelo anterior.

Especificaciones técnicas y cambios esperados

Por ahora, las especificaciones técnicas exactas y la apariencia del modelo Ayaneo Pocket Micro 2 se mantienen en secreto. Sin embargo, según informa el medio ixbt.com, el fabricante ha insinuado la instalación de un SoC (System on Chip) más potente en la base del dispositivo. Cabe recordar que la primera generación de Pocket Micro y su versión económica Pocket Micro Classic estaban equipadas con el procesador Helio G99.

La instalación de un nuevo procesador permitirá que la consola ejecute sin problemas no solo juegos retro, sino también juegos de Android más modernos y exigentes en recursos. Esto, a su vez, aumentará la competitividad del dispositivo. La empresa planea realizar una presentación especial en línea en los próximos días, donde se espera que se revelen todos los detalles.

Los planes de Ayaneo en esta dirección no se limitan solo a la Pocket Micro 2. Según se sabe, la marca también tiene como objetivo lanzar en 2026 otro modelo de diseño vertical llamado Konkr Pocket Block. Esto demuestra que la empresa tiene una estrategia a largo plazo en el segmento de dispositivos de juego compactos.

Es natural que este tipo de dispositivos también sean interesantes para los usuarios uzbekos. En los últimos años, la demanda de consolas portátiles ha ido en aumento en el país. Los productos de Ayaneo suelen destacar por sus materiales de alta calidad y su diseño distintivo, lo que los convierte en la elección ideal para coleccionistas y amantes de jugar durante los viajes.