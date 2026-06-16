Sharp presenta su primer reloj y anillo inteligentes

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Sharp presenta su primer reloj y anillo inteligentes

El gigante tecnológico japonés Sharp ha dado un paso inesperado al anunciar su entrada oficial en el mercado de los wearables. La compañía ha presentado su primer reloj inteligente, el Karada Mate Watch (MH-W01), y su anillo inteligente, el Karada Mate Ring (MH-R01). Esta novedad demuestra que la marca busca posicionarse en el monitoreo de la salud personal, más allá de su producción tradicional de electrodomésticos y pantallas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

El reloj inteligente Karada Mate Watch se fabrica en colores oro y plata, equipado con una correa clásica de 22 mm de ancho. La característica distintiva del dispositivo es su interfaz Circuit View. Este sistema muestra el número de pasos, la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas durante el día, y cambia automáticamente a los datos meteorológicos y los planes del día siguiente antes de dormir. Según ixbt.com, el reloj utiliza la tecnología patentada Flow para medir automáticamente el gasto calórico.

Salud y funciones innovadoras

El reloj no solo controla la actividad física, sino también el equilibrio hídrico del organismo (hidratación). Si se detecta una falta de agua en el cuerpo del usuario, el dispositivo envía automáticamente un recordatorio para beber líquidos. Esta función puede ser muy útil para mantener la salud, especialmente en regiones de clima cálido, incluido Uzbekistán.

Otro desarrollo interesante de la compañía es el anillo inteligente Karada Mate Ring. Tiene un ancho de 6,7 mm y un grosor de 2,8 mm, con un peso que oscila entre 2,1 y 3,1 gramos según la talla. A pesar de su pequeño tamaño, el anillo integra un sensor SOXAI, un acelerómetro, un sensor óptico de frecuencia cardíaca, y sensores infrarrojos y de temperatura corporal. El dispositivo cuenta con protección contra el agua bajo el estándar IPX8.

Con este anillo, los usuarios pueden monitorear con alta precisión la calidad y profundidad del sueño, el nivel de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. Todos los datos se recopilan y analizan en la aplicación médica especializada Karada Mate. Se espera que esto intensifique la competencia en el segmento de anillos inteligentes, donde ya luchan gigantes como Apple y Samsung.

Servicios y sistema de suscripción

Sharp también ha implementado un servicio adicional para sus dispositivos. Además del plan gratuito, los usuarios pueden suscribirse a la tarifa Plus por aproximadamente 4 dólares (600 yenes) al mes. Dentro de este paquete, se ofrece la posibilidad de recibir recomendaciones nutricionales personalizadas de nutricionistas cualificados.

Aunque la fecha de lanzamiento al mercado global y los precios exactos de estos dispositivos aún no se han revelado completamente, el prestigio de la marca Sharp y la confianza en la calidad japonesa generan un gran interés por los nuevos gadgets. Con este paso, la empresa pretende ampliar su ecosistema e integrarse más profundamente en la vida diaria de los usuarios.

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Abror Shuhratov
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