Se observa un aumento significativo de la demanda de televisores y smart-monitores en el mercado ruso de electrodomésticos. Ante la proximidad de la Copa del Mundo de fútbol 2026, los consumidores han comenzado a renovar los dispositivos multimedia de sus hogares. Esta situación se explica no solo por una actualización tecnológica, sino también por la actividad de compra que tradicionalmente se observa antes de los grandes eventos deportivos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los datos proporcionados por la empresa "M.Video", durante los primeros cinco meses de 2026 se vendieron 3,08 millones de televisores y smart-monitores en el país. Esta cifra es un 9,8 % superior a la del mismo periodo del año anterior. El volumen del mercado en valor alcanzó los 88.300 millones de rublos, registrando un crecimiento del 1,3 %. Los expertos destacan que el volumen de ventas alcanzó niveles récord, especialmente en la última semana de mayo.

Líderes del mercado y modelos populares

Actualmente, las marcas chinas dominan absolutamente el mercado ruso. Empresas como Xiaomi , Haier, Hisense y TCL lideran en número de ventas. Especialmente la marca Xiaomi atrae más la atención de los compradores gracias a sus modelos asequibles y funcionales. Según el medio ixbt.com, el Xiaomi TV A 43 2026 ha sido señalado como el modelo más vendido.

Asimismo, los siguientes modelos han tenido una alta demanda entre los compradores:

las versiones de 32, 50 y 55 pulgadas de la serie Xiaomi TV A;

el Haier 32 LED S2 y el Smart TV S2 Pro;

los modelos Hisense 43E7S y TCL 43P7K.

La elección de los consumidores se ha centrado principalmente en pantallas de tamaño medio. Actualmente, los televisores con una diagonal de 43 a 55 pulgadas siguen siendo el segmento más demandado. Los dispositivos de este tamaño se consideran una solución universal tanto para salas de estar como para dormitorios.

Similitudes con el mercado de Uzbekistán

Esta tendencia del mercado ruso no es ajena a Uzbekistán. En nuestro país también se dinamizan las ventas de televisores en las tiendas de electrodomésticos antes de grandes torneos de fútbol, especialmente la Copa del Mundo o la Eurocopa. Los compradores uzbekos también prefieren principalmente marcas como Xiaomi y Samsung, aunque la cuota de Haier e Hisense está creciendo debido al aumento de sus tiendas oficiales en los últimos años.

Según analistas tecnológicos, el crecimiento en el segmento de smart-televisores no se debe únicamente a los eventos deportivos. La popularización de los servicios de streaming y plataformas como YouTube está obligando a los usuarios a abandonar los televisores de generaciones antiguas y pasar a dispositivos modernos conectados a Internet. Esto contribuirá a una mayor expansión del mercado de smart-monitores en los próximos años.